В Хадере восьмилетнего ребенка сбила машина

Стало известно о серьезном ДТП на улице а-Рав Кук в Хадере, в результате которого восьмилетний ребенок получил серьезные травмы.

На улице а-Рав Кук в Хадере восьмилетнего ребенка сбила машина.

Об этом передают журналисты N12.

Команды MADA оказали ему помощь и госпитализировали в больницу Хилель Яффе с травмой головы.

Полиция задержала для допроса 50-летнего жителя Хадеры по подозрению в причастности к автомобильной аварии.

Как передавал сегодня Курсор, на шестом шоссе неподалеку от Ницаней Оз произошла авария. В результате этого ДТП пострадала 20-летняя девушка. Он получила серьезные травмы. На место вызвали бригаду парамедиков МАДА. Приехавшие на место парадамеики оказали девушке необходимую помощь, однако ее пришлось доставить в больницу «Меир» в Кфар-Сабе.

Ранее Курсор сообщал, что возле Афулы в ДТП сильно пострадал молодой мотоциклист. На шоссе под номером 65, на участке между Афулой и Атлитом, произошло ДТП с мотоциклом. В результате пострадал 16-летний подросток, который управлял транспортным средством.

Кроме того, Курсор писал, что в Тель-Авиве 63-летнего пешехода сбил мотоцикл. 18 февраля, 63-летний пешеход получил травмы средней степени тяжести после того, как его сбил мотоцикл на улице ха-Кармель в Тель-Авиве.

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