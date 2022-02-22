30-летний мотоциклист погиб от столкновения с грузовиком на шоссе 1

Бригада МАДА не смогла спасти 30-летнего мужчину. Также в результате серьезного ДТП дорога от развязки Харель в западном направлении была заблокирована.

30-летний мотоциклист погиб в автокатастрофе, столкнуашись грузовиком на шоссе 1, возле съездной развязки.

Об этом передают журналисты канала N12.

Медики МАДА констатировали его смерть. Полиция сообщила, что дорога была заблокирована от развязки Харель в западном направлении.

Как ранее писал Курсор, на шестом шоссе неподалеку от Ницаней Оз произошла авария. В результате этого ДТП пострадала 20-летняя девушка. Она получила серьезные травмы.

Редакция Курсора также сообщала, что возле Афулы в ДТП сильно пострадал молодой мотоциклист.

Кроме того, мы писали, что 11 февраля, произошло ДТП на 6-м шоссе, возле развязки Лакия. Прибывшие на место происшествия сотрудники МАДА констатировали смерть двадцатилетнего мужчины. Также сообщается, что еще трое участников аварии были легко ранены. Медики оказали им помощь на месте, после чего госпитализировали в Сорокскую больницу для дальнейшего лечения.

Еще мы писали, что в Иудее, на шоссе 60 возле Кирьят-Арбы, произошло ДТП, при котором два легковых авто столкнулись в лоб. В результате инцидента погибла одна женщина, а также травмы получили еще пять человек. Умершей женщине 56 лет. Медики констатировали ее смерть на месте.

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