В Петах-Тикве задержали мужчину, который подозревается в нападении на 95-летнюю женщину

В Петах-Тикве сотрудник дома престарелых подозревается в том, что напал на 95-летнюю жительницу этого учреждения — уже завтра мужчина предстанет перед судом.

Сотрудники полиции сегодня, 19 июля, задержали 50-летнего работника дома престарелых в Петах-Тикве по подозрению в нападении на 95-летнюю пожилую женщину, которая жила в этом учреждении.

Завтра подозреваемый будет доставлен в суд в Петах-Тикве, где полиция попросит продлить срок его задержания.