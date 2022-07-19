В Петах-Тикве задержали мужчину, который подозревается в нападении на 95-летнюю женщину

Сотрудники полиции сегодня, 19 июля, задержали 50-летнего работника дома престарелых в Петах-Тикве по подозрению в нападении на 95-летнюю пожилую женщину, которая жила в этом учреждении.
Завтра подозреваемый будет доставлен в суд в Петах-Тикве, где полиция попросит продлить срок его задержания.
Курсор ранее писал, что появились подробности теракта в Иерусалиме. Полиция сообщает, что подозреваемый в нанесении ножевых ранений израильтянину в автобусе в районе перекрестка Рамот в Иерусалиме — палестинец в возрасте около 40 лет.
Также сообщалось, что начальник Северного округа полиции Израиля Шимон Лави сообщил комиссару полиции Коби Шабтаю о своем намерении уйти в отставку, спустя год после катастрофы в Мероне, в которой погибли 45 человек.
Кроме того, отец с 6-летним сыном попали в больницу после посещения аквапарка в Тель-Авиве. Пострадавший рассказал, что в них на максимальной скорости врезался мужчина, весом около 100 килограммов. Инцидент произошел внутри горки закрытого типа, которая представляет собой пластиковую трубу с конусообразным расширением посередине.