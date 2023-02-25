В районе Геула произошел пожар в синагоге, где хранились книги Торы

Ночью на 25 февраля в районе Геула в Иерусалиме произошел пожар. Спасателям потребовалось несколько часов, чтобы справиться с огнем, который разгорелся в ветхом здании йешивы, и возникла опасность его обрушения.

Об этом сообщает «9 канал«.

Сигнал о пожаре поступил в 04:30, и огонь быстро распространился на несколько соседних зданий, включая синагогу. Несмотря на большую площадь возгорания, пожарным удалось быстро эвакуировать людей, и пострадавших не было. Однако борьба с огнем продолжалась несколько часов, и на месте работали 9 пожарных расчетов.

Пожарные также спасали книги Торы, которые удалось сохранить. После тушения огня пожарные начали расследование причин пожара, но источник возгорания пока неизвестен.

Напомним, ночью в Бней-Браке горел жилой дом, в результате чего пострадали 24 человека. Среди них — женщины и дети. Раненых эвакуировали в медицинские учреждения «Бейлинсон» в Петах-Тикве, «Шиба» в Тель ха-Шомере и «Ихилов» в Тель-Авиве. Также парамедики оказали помощь 8 пострадавшим, которым госпитализация не потребовалось. Причины пожара выясняются.

До этого пожар произошел в больнице Бикур Холим в Иерусалиме. Пламя охватило три здания, в том числе типографию и общежитие с общей крышей в центре города. В больнице провели частичную эвакуацию из-за сильного задымления. Тогда спасателям пришлось эвакуировать родовое отделение. Обошлось без жертв.

Также «Курсор» писал о пожаре в жилом доме в Иксале, в результате чего пострадали пятеро человек. Из них — одна женщина госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии. Как выяснилось, все пятеро человек отравились угарным газом в результате пожара.