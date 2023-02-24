Ночью в Бней-Браке горел жилой дом, более 20 пострадавших

В ночь на пятницу, 24 февраля, в Бней-Браке произошел серьезный пожар в жилом доме, в результате которого пострадали 24 человека, среди них — женщины и дети.

Об этом сообщила пресс-служба Службы скорой помощи (МАДА).

Загорание началось на первом этаже 3-этажного дома, расположенного по улице Рабби Йеошуа. Жильцы верхних этажей оказались пленниками в своих квартирах, потому что не смогли спуститься из-за большого количества дыма. Но спасатели, прибывшие на место пожара, эвакуировали граждан и их жизни ничего не угрожало.

В результате происшествия пострадали 24 человека, в том числе и дети. Их эвакуировали в медицинские учреждения «Бейлинсон» в Петах-Тикве, «Шиба» в Тель ха-Шомере и «Ихилов» в Тель-Авиве. Также парамедики оказали помощь 8 пострадавшим, которым госпитализация не потребовалось.

Причины пожара выясняются.

«Курсор» писал ранее, что в Изреэльской долине произошел пожар в деревне Иксал, в результате чего пострадали пятеро человек. Из них — одна женщина госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии.

Еще мы писали, что в Тель-Авиве мужчина был найден мертвым в своей квартире с отравлением угарным газом. Он лежал на земле рядом с одноразовой сковородой с углями — предполагается, что он использовал их для обогрева своего дома.

Напомним, что в Иерусалиме в больнице «Бикур Холим» возник серьезный пожар. Пламя охватило три здания, в том числе типографию и общежитие с общей крышей в центре города. В больнице провели частичную эвакуацию из-за сильного задымления.