В Рамле арестован мужчина за неоднократное изнасилование падчерицы с согласия ее матери

Мать, которой около 40 лет, также была задержана в связи с предполагаемым сексуальным насилием, которое происходило в течение нескольких лет.

Мужчина в возрасте 40 лет из центрального города Рамле был арестован за неоднократное изнасилование своей малолетней падчерицы с согласия ее матери, сообщает полиция.

По данным полиции, пара отслеживала менструальный цикл 13-летней девочки, чтобы та забеременела.

По словам полиции, они начали расследование после получения заявления от органов социального обеспечения. СМИ сообщают, что дело дошло до сотрудников органов социального обеспечения через школьного психолога после того, как девочка рассказала своим школьным друзьям об изнасиловании, и они убедили ее рассказать об этом психологу.

СМИ сообщают, что психическое состояние девочки «тяжелое» и что сейчас она госпитализирована в психиатрическую клинику.

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