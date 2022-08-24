ДТП в Негеве: под колесами автомобиля снова оказался ребенок

Пострадавшего ребенка с травмами госпитализировали в медицинское учреждение «Сорока», его состояние остается тяжелым.

Сегодня днем, 24 августа, на вьезде в мошав Битва в Негеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 10-летний ребенок.

Об этом сообщает издание News.walla.

На место аварии вызвали бригаду «скорой» помощи (МАДА), которая срочно госпитализировала мальчика в медицинское учреждение «Сорока» в Беэр-Шеве. Ребенок получил травму головы и другие повреждения, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Сотрудники полиции приступили к расследованию обстоятельств ДТП.

«Курсор» писал ранее, что во вторник, 23 августа, в промышленной зоне в Омере произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла полуторагодовалая девочка. Ребенок попал под колеса автомобиля.

Еще мы писали, что с начала текущего года в Израиле в результате ДТП погибло 228 человек, из них 70 — пешеходы. Согласно данным, самыми уязвимыми группами в случае автомобильной аварии являются пожилые люди и дети.

Напомним, что на шоссе 70, возле съезда в сторону кибуца Ханита восточнее Нагарии, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. На дороге столкнулись два автомобиля, погибла женщина.