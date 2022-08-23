Возле Беэр-Шевы в ДТП умер ребенок: первые подробности

Ребенок с черепно-мозговой травмой был срочно госпитализирован парамедиками в медицинское учреждение, состояние было критическое.

Во вторник, 23 августа, в промышленной зоне в Омере произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла полуторагодовалая девочка.

Об этом сообщает издание News.walla.

Ребенок попал под колеса автомобиля. На место аварии вызвали бригаду «скорой» помощи (МАДА), которая провела реанимационные действия и срочно госпитализировала девочку в медицинское учреждение «Сорока». У ребенка была черепно-мозговая травма, его состояние было критическое.

Медики боролись за жизнь девочки, но к сожалению, от полученных в результате аварии травм, она скончалась.

Полиция расследует обстоятельства ДТП.

«Курсор» писал ранее, что с начала 2022 года в Израиле в результате ДТП погибло 228 человек, из них 70 — пешеходы. 19 погибших зафиксировано только за последнюю неделю. Самыми уязвимыми группами в случае автомобильной аварии являются пожилые люди и дети.

Еще мы писали, что на территории регионального Совета Мате-Биньямин произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала молодая девушка. Врачи охарактеризовали ее состояние как тяжелое.

Напомним, что на юго-востоке Турции произошла ужасная авария с участием автобуса, пожарной машины, «скорой» помощи и автомобиля журналистов. В результате ДТП погибло 16 человек.