В россии умер разработчик «Калибров», которым обстреливают города Украины

Камнева не стало 9 января 2023 года. Он был научным руководителем АО «Концерн ПКО «Алмаз — Антей». Кроме этого он принимал участие в разработке многих ракетных комплексов. В том числе и крылатой ракеты «Калибр».

Калибр — семейство крылатых ракет большой дальности, ими оснащают российские корабли и подлодки. Это наиболее часто применяемые в Украине войсками рф ракеты.

«Курсор» писал ранее, что российская федерация продолжает обстрелы и захват украинских территорий, но при этом в кремле заявляют о каких-то переговорах и предлагают «перемирие», которое не соблюдается. У Зеленского ответили, что Украина не намерена замораживать войну, а будет идти до конца, пока полностью не вернет территории под свой контроль.

Еще мы писали, что российский агрессор продолжает наращивать силы и технику, готовясь к новому наступлению, то есть они дальше прорабатывают план по захвату Украины.

Напомним, что армия российской федерации продолжает нести большие потери на фронте в Украине. ВСУ ежедневно пополняют статистику потерь врага и за прошлые сутки ликвидировали почти полтысячи человек.