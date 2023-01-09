В россии умер разработчик «Калибров», которым обстреливают города Украины

Разработчик ракетных комплексов «Калибр», которыми обстреливают Украину, павел камнев* скончался на 86-м году жизни.
Об этом сообщают российские СМИ.
Камнева не стало 9 января 2023 года. Он был научным руководителем АО «Концерн ПКО «Алмаз — Антей». Кроме этого он принимал участие в разработке многих ракетных комплексов. В том числе и крылатой ракеты «Калибр».
Калибр — семейство крылатых ракет большой дальности, ими оснащают российские корабли и подлодки. Это наиболее часто применяемые в Украине войсками рф ракеты.
«Курсор» писал ранее, что российская федерация продолжает обстрелы и захват украинских территорий, но при этом в кремле заявляют о каких-то переговорах и предлагают «перемирие», которое не соблюдается. У Зеленского ответили, что Украина не намерена замораживать войну, а будет идти до конца, пока полностью не вернет территории под свой контроль.
Еще мы писали, что российский агрессор продолжает наращивать силы и технику, готовясь к новому наступлению, то есть они дальше прорабатывают план по захвату Украины.
Напомним, что армия российской федерации продолжает нести большие потери на фронте в Украине. ВСУ ежедневно пополняют статистику потерь врага и за прошлые сутки ликвидировали почти полтысячи человек.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!