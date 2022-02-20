В Самарии пропавшего ребенка нашли в багажнике автомобиля

В субботу вечером родители из города Кедумим сообщили о пропаже своего ребенка, а позже он был найден отцом в багажнике семейного автомобиля после длительных поисков.

В пятницу в городе Кедумим в Самарии произошло чудо: после длительных поисков пропавший ребенок был обнаружен в багажнике семейного автомобиля.

Мальчик пропал из дома вечером и был найден в закрытом багажнике семейного автомобиля, после того как на его поиски были вызваны силы ЦАХАЛа и полиции.

Отец мальчика решил присоединиться к поискам поздно вечером в пятницу, сел в машину и услышал, как сын зовет его из багажника.

Расследование инцидента показало, что мальчик воспользовался тем, что семейный автомобиль был незаперт, сел в него и не смог выбраться.

Местный совет Кедумим призвал родителей держать автомобили запертыми: «Уважаемые жители, автомобили могут стать смертельной ловушкой для детей. Пожалуйста, не забывайте запирать машины на стоянке, чтобы предотвратить катастрофу».

Курсор ранее писал, что из-за пожара в Ришон ле-Ционе пострадала 9-летняя девочка. В организации «До безопасности детей» заявили, что с 2016 года по настоящее время в результате пожара погибли 34 ребенка. Активисты призвали всех родителей установить в квартирах детекторы дыма.

Кроме того, полиция арестовала 5 человек, предположительно направлявшихся для совершения убийства. Четверо подозреваемых были арестованы на двух машинах после полицейской погони и во время задержания были вооружены. Еще один задержан дома.

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