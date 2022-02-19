Полиция арестовала 5 человек, предположительно направлявшихся для совершения убийства

21:13, Вчера
Происшествия, Новости Израиля, Zahav
Арест наручники изображение
Арест
Фото: pixabay.com

Четверо подозреваемых были арестованы на двух машинах после полицейской погони и во время задержания были вооружены. Еще один задержан дома.

Полиция арестовала пять человек на севере Израиля, которые, по их мнению, собирались совершить убийство.

Все пятеро подозреваются в заговоре убийства в арабской деревне Биина.

Курсор также писал, что появились подробности взрыва автомобиля в Ашкелоне. Жертвой взрыва автомобиля со смертельным исходом в южном городе Ашкелон оказался Ави Биттон, высокопоставленная фигура в местном преступном клане. Биттону было 42 года, он был членом преступного клана Шалома Домрани.

Кроме того, арабские террористы забросали камнями автомобиль семейной пары. Семейная пара во время возвращения ночью в Иерусалим, была атакована камнеметателями в пункте назначения Исауи и лишь чудом избежала смерти.

Также сообщалось, что жителя Гиват-Ады задержали по подозрению в незаконном хранении оружия. Мужчина из Гиват-Ады, что в Хайфском округе, хранил у себя дома также боеприпасы и фейерверки. Полиция выявила незаконное оружие и арестовала. В скором времени его содержание под стражей могут продлить.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Алекс Арнав
ТЭГИ:
Новости по теме