Полиция арестовала 5 человек, предположительно направлявшихся для совершения убийства

Четверо подозреваемых были арестованы на двух машинах после полицейской погони и во время задержания были вооружены. Еще один задержан дома.

Полиция арестовала пять человек на севере Израиля, которые, по их мнению, собирались совершить убийство.

Все пятеро подозреваются в заговоре убийства в арабской деревне Биина.

המשטרה עצרה חמישה חשודים בבענה שבגליל, שהיו בדרכם לבצע רצח על רקע סכסוך בין פלגי משפחה ביישוב. ארבעה מהחשודים נעצרו בתום מרדף בשני כלי רכב כשהם חמושים, החשוד החמישי נעצר בביתו@CBeyar (צילום: דוברות המשטרה) pic.twitter.com/NCu1CvbyII — כאן חדשות (@kann_news) February 19, 2022

Курсор также писал, что появились подробности взрыва автомобиля в Ашкелоне. Жертвой взрыва автомобиля со смертельным исходом в южном городе Ашкелон оказался Ави Биттон, высокопоставленная фигура в местном преступном клане. Биттону было 42 года, он был членом преступного клана Шалома Домрани.

Кроме того, арабские террористы забросали камнями автомобиль семейной пары. Семейная пара во время возвращения ночью в Иерусалим, была атакована камнеметателями в пункте назначения Исауи и лишь чудом избежала смерти.

Также сообщалось, что жителя Гиват-Ады задержали по подозрению в незаконном хранении оружия. Мужчина из Гиват-Ады, что в Хайфском округе, хранил у себя дома также боеприпасы и фейерверки. Полиция выявила незаконное оружие и арестовала. В скором времени его содержание под стражей могут продлить.

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