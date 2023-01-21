В Джиср-аз-Зарка в результате стрельбы ранен подросток

Поздно вечером, 20 января, в Джиср-аз-Зарка произошла перестрелка, в результате которой пострадал 18-летний подросток.

Об этом пишет News.walla.

На место инцидента приехали парамедики МАДА, которые оказали юноше первую помощь, а после госпитализировали в медицинское учреждение «Гилель Яффе» в Хадере

По словам врачей, пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести. Полиция начала расследование по факту стрельбы.

«Курсор» писал ранее, что в пятницу, 13 января, в районе Неот-Ховав в Негеве шальная пуля убила 40-летнего Салима Муса Альхуашла, когда он вместе с сыном катался на квадроциклах. Это произошла прямо на глазах у ребенка, который находится в шоковом состоянии.

Еще мы писали, что 13 января в Рамле произошла перестрелка, в результате которой серьезное ранение получил мужчина в возрасте 50 лет. На место происшествия вызвали бригаду парамедиков МАДА, которая оказала пострадавшему первую помощь, а после госпитализировали в медицинское учреждение «Асаф ха-рофе».

Напомним, 12 января, в Нацерете произошла стрельба, в результате которой серьезные проникающие ранения получил 30-летний мужчина. Его быстро госпитализировали в Английскую больницу, выполняя по пути сердечно-легочную реанимацию.