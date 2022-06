В сети появились фотографии ремонтных работ в аэропорту Дамаска, который якобы атаковал Израиль

Сирийские государственные СМИ опубликовали изображения ремонтных работ в международном аэропорту Дамаска после того, как в результате недавних авиаударов, приписываемых Израилю, были повреждены обе взлетно-посадочные полосы и старый пассажирский зал.

По данным государственного агентства SANA, премьер-министр Сирии Хусейн Арнус в сопровождении министра транспорта Зухаира Хузайма посетил аэропорт, чтобы осмотреть повреждения и ремонтные работы.

Министерство транспорта Сирии заявило вчера, что аэропорт останется закрытым до дальнейших распоряжений.

Syrian state media publishes images of repair works at Damascus International Airport after airstrikes attributed to Israel damaged both runways. pic.twitter.com/X6jPFcLvPy

