В сети появились фотографии ремонтных работ в аэропорту Дамаска, который якобы атаковал Израиль

20:00, Сегодня
Происшествия, Мировые новости
Флаг Сирии
Фото: canva.com

Сирийские СМИ показали фотографии ремонта взлетно-посадочных полос в аэропорту Дамаска и сообщили о том, что аэропорт посетили премьер-министр и министр транспорта Сирии.

Сирийские государственные СМИ опубликовали изображения ремонтных работ в международном аэропорту Дамаска после того, как в результате недавних авиаударов, приписываемых Израилю, были повреждены обе взлетно-посадочные полосы и старый пассажирский зал.

По данным государственного агентства SANA, премьер-министр Сирии Хусейн Арнус в сопровождении министра транспорта Зухаира Хузайма посетил аэропорт, чтобы осмотреть повреждения и ремонтные работы.

Министерство транспорта Сирии заявило вчера, что аэропорт останется закрытым до дальнейших распоряжений.

Согласно сообщениям СМИ и спутниковым снимкам, в результате авиаудара в пятницу были сильно повреждены обе взлетно-посадочные полосы в аэропорту сирийской столицы, что не позволило всем самолетам приземлиться.

Курсор ранее писал, что спутниковые снимки показали поврежденный аэропорт Дамаска после атаки, приписываемой Израилю. Обе взлетно-посадочные полосы в сирийской столице пострадали из-за трех предрассветных авиаударов, показывают спутниковые снимки. Израиль обвинил Иран в использовании гражданских самолетов для переброски оружия «Хизбалле».

Также сообщалось, что официальный представитель российского МИД мария захарова рассказала о нанесенном ущербе аэропорту Дамаска, а также заявила, что Израиль нарушил нормы международного права. Министерство иностранных дел рф* решительно осудило Израиль за авиаудар по Сирии, который был нанесен ночью 10 июня. Также в ведомстве описали ущерб, который был нанесен аэропорту Дамаска.

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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