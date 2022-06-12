В сети появились фотографии ремонтных работ в аэропорту Дамаска, который якобы атаковал Израиль

Сирийские СМИ показали фотографии ремонта взлетно-посадочных полос в аэропорту Дамаска и сообщили о том, что аэропорт посетили премьер-министр и министр транспорта Сирии.

Сирийские государственные СМИ опубликовали изображения ремонтных работ в международном аэропорту Дамаска после того, как в результате недавних авиаударов, приписываемых Израилю, были повреждены обе взлетно-посадочные полосы и старый пассажирский зал.

По данным государственного агентства SANA, премьер-министр Сирии Хусейн Арнус в сопровождении министра транспорта Зухаира Хузайма посетил аэропорт, чтобы осмотреть повреждения и ремонтные работы.

Министерство транспорта Сирии заявило вчера, что аэропорт останется закрытым до дальнейших распоряжений.

Syrian state media publishes images of repair works at Damascus International Airport after airstrikes attributed to Israel damaged both runways. pic.twitter.com/X6jPFcLvPy — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 12, 2022

Согласно сообщениям СМИ и спутниковым снимкам, в результате авиаудара в пятницу были сильно повреждены обе взлетно-посадочные полосы в аэропорту сирийской столицы, что не позволило всем самолетам приземлиться.

Курсор ранее писал, что спутниковые снимки показали поврежденный аэропорт Дамаска после атаки, приписываемой Израилю. Обе взлетно-посадочные полосы в сирийской столице пострадали из-за трех предрассветных авиаударов, показывают спутниковые снимки. Израиль обвинил Иран в использовании гражданских самолетов для переброски оружия «Хизбалле».

Также сообщалось, что официальный представитель российского МИД мария захарова рассказала о нанесенном ущербе аэропорту Дамаска, а также заявила, что Израиль нарушил нормы международного права. Министерство иностранных дел рф* решительно осудило Израиль за авиаудар по Сирии, который был нанесен ночью 10 июня. Также в ведомстве описали ущерб, который был нанесен аэропорту Дамаска.