Авиаудар по аэропорту Дамаска: новые подробности

По данным центра мониторинга, поврежденные пассажирские залы использовались высокопоставленными военными из Ирана и террористами Хизбаллы.

11 июня Сирийский центр мониторинга соблюдений прав человека заявил, что в международном аэропорту Дамаска уничтожена не только взлетная полоса, но залы для высокопоставленных пассажиров. Напомним, что авиаудар по аэропорту приписывают израильским ВВС.

Сообщается, что эти залы ранее использовались высокопоставленными военными Ирана и боевиками террористической группировки «Хизбалла».

Министерство транспорта Сирии сообщило, что полеты из аэропорта остановились «сбой в работе ряда технических систем». После того как неисправности «будут устранены», полеты возобновятся.

Также в сети появились спутниковые снимки разрушений в аэропорту Дамаска:

תצלומי לווין: שדה התעופה של דמשק הושבת בשל התקיפה שיוחסה לישראל https://t.co/Ehrx5zwpIP — Haaretz הארץ (@Haaretz) June 10, 2022

Ранее редакция Курсора сообщала, что официальный представитель российского МИД мария захарова рассказала о нанесенном ущербе аэропорту Дамаска, а также заявила, что Израиль нарушил нормы международного права.

Кроме того, наш сайт писал, что Сирия приостанавливает полеты в аэропорту Дамаска после удара по взлетно-посадочной полосе. Сирия в пятницу приостановила полеты в международный аэропорт Дамаска и из него, сообщило министерство транспорта, после того как израильские авиаудары повредили взлетно-посадочную полосу.