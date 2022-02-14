В Шимон а-Цадике возобновились беспорядки после выступления Бен-Гвира

В Иерусалиме возобновились столкновения между палестинцами и израильтянами, в ходе которых уже пострадал один человек после того, как в него попал камень.

По сообщениям, в Шимон а-Цадике возобновились столкновения между палестинцами, израильскими евреями и полицией, поскольку ультраправый депутат Итамар Бен-Гвир заявил, что он не покинет район, где произошла вспышка конфликта.

По сообщениям, один человек ранен в результате столкновений, в ходе которых камни бросали в дом, принадлежащий арабам в кварталах Восточного Иерусалима.

המתיחות בשייח ג’ראח: הכוחות הוזנקו לאחר שאבנים הושלכו לעבר בתים של תושבים ערבים@SuleimanMas1 pic.twitter.com/QYPkJhMiJQ — כאן חדשות (@kann_news) February 14, 2022

На непроверенном видео видно, как фаланги полицейских преследуют подозреваемых в бросании камней и расчищают улицы.

Бен-Гвир, который был насильно удален в воскресенье и которого обвиняют в разжигании напряженности, заявил СМИ, что не собирается уезжать.

«Здесь хорошо, и я остаюсь», — говорит он, его голова покрыта повязкой. «Израиль принадлежит нам. Иерусалим принадлежит нам».

Он обвиняет правительство в том, что оно бросает еврейские семьи, переехавшие в преимущественно палестинский район, который с прошлого года находится в центре напряженности, и говорит, что выдвинутый план по обеспечению безопасности района с помощью большего количества камер «несерьезен».

Курсор ранее писал, что мэр Иерусалима приказал усилить полицию в Шимон а-Цадике. Дополнительные подразделения полиции направлены в Шимон а-Цадик, где власти опасаются, что беспорядки вспыхнут вновь после того, как две предыдущие ночи были омрачены поджогом еврейского дома в районе.

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