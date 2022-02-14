Депутат Кнессета пожаловался на насилие со стороны полиции

Речь идет о депутате от партии ШАС. Он решил заступиться за другого депутата — Итамара Бен-Гвира, который недавно имел конфликт с полицейскими и даже попал в больницу.

Депутат Моше Арбель («ШАС») подал официальную жалобу на действия полиции против Итамара Бен-Гвира.

Об этом сообщили на телеграм-канале Люди в черном.

Жалоба подана главе отдела по расследованию действий полиции (МАХАШ) и офицеру безопасности Кнессета.

«Чем оно закончится, предсказать несложно, но за правовые усилия Арбелю спасибо», — написали администраторы канала.

Также к посту была прикреплена отсканированная копия заявления. С ней можно ознакомиться ниже:

Напомним, что речь идет о конфликте, который возник в районе Иерусалима Шейх-Джаре (Шимон а-Цадик). Бен-Гвир потерял сознание, сопротивляясь полицейским, и все утро ходил с повязкой на голове.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Бен-Гвир обвинил Бар-Лева в том, что он дал указ полиции действовать жестоко.

Кроме того, наш сайт писал, что Бен-Гвир заявил, что подаст в суд на спикера Кнессета.

Еще напомним, что глава минтуризма обвинил Бен-Гвира в том, что туристы перестали посещать Израиль.

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