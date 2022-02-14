Депутат Кнессета пожаловался на насилие со стороны полиции

Депутат Моше Арбель («ШАС») подал официальную жалобу на действия полиции против Итамара Бен-Гвира.
Об этом сообщили на телеграм-канале Люди в черном.
Жалоба подана главе отдела по расследованию действий полиции (МАХАШ) и офицеру безопасности Кнессета.
«Чем оно закончится, предсказать несложно, но за правовые усилия Арбелю спасибо», — написали администраторы канала.
Также к посту была прикреплена отсканированная копия заявления. С ней можно ознакомиться ниже:
Напомним, что речь идет о конфликте, который возник в районе Иерусалима Шейх-Джаре (Шимон а-Цадик). Бен-Гвир потерял сознание, сопротивляясь полицейским, и все утро ходил с повязкой на голове.
Ранее редакция Курсора сообщала, что Бен-Гвир обвинил Бар-Лева в том, что он дал указ полиции действовать жестоко.
Кроме того, наш сайт писал, что Бен-Гвир заявил, что подаст в суд на спикера Кнессета.
Еще напомним, что глава минтуризма обвинил Бен-Гвира в том, что туристы перестали посещать Израиль.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.