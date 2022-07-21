В США 10 военных пострадали от удара молнии

Инцидент произошел в среду утром на территории военной базы США в Форт-Гордоне. Степень тяжести полученных травм пока не известна.

Один солдат погиб и девять получили ранения, когда в него ударила молния во время учений в американском штате Джорджия.

По их словам, инцидент произошел в среду утром на территории военной базы армии США Форт Гордон.

«Имя погибшего солдата будет обнародовано после того, как его семья будет уведомлена», — говорится в сообщении.

Степень ранений пострадавших пока не известна.

СМИ сообщают, что ранее в этом году во время учений погибли еще два американских солдата.

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