В США мужчина застрелил себя возле Капитолия

В заявлении полиции говорится, что мужчина въехал на своем автомобиле в баррикаду на углу Ист-Капитол-стрит и Второй улицы вскоре после 4:00 утра по местному времени.

Мужчина погиб возле здания Капитолия США после того, как въехал на своем автомобиле в баррикаду и выстрелил в воздух, а затем направил оружие на себя, сообщает полиция.

В заявлении полиции Капитолия США не было указано имя мужчины и не было предположений о мотивах.

В настоящее время в Конгрессе объявлен перерыв, и полиция заявила, что «не похоже, что мужчина нападал на кого-либо из членов Конгресса».

Инцидент произошел на фоне повышенной напряженности и разговоров в социальных сетях о насилии после неожиданного изъятия нескольких коробок с секретными правительственными документами из курортного поместья бывшего президента Дональда Трампа во Флориде.

В заявлении полиции говорится, что мужчина въехал на своем автомобиле в баррикаду на углу Ист-Капитол-стрит и Второй улицы вскоре после 4:00 утра по местному времени.

«Пока мужчина выходил из машины, она загорелась», — говорится в заявлении.

«Затем мужчина произвел несколько выстрелов в воздух».

«Когда офицеры отреагировали на звук выстрелов и подошли к мужчине, он застрелился», — говорят в полиции.

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