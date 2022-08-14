Скандальное видео: известный тиктокер Даниэль Амрам оскорбил народ Израиля

В социальных сетях появилось видео Даниэля Амрама, который кощунствует над святой книгой Торы. Своим поведением он пытался спровоцировать ненависть и заработать миллионы просмотров.

В Израиле процветает антисемитизм и юдофобия: известный тиктокер Даниэль Амрам показал, как надругался над святой книгой Торы.

Об этом сообщил Телеграм-канал Что там у евреев?

Блогер оскорбил народ Израиля, а скандальное видео, где он разрывает книгу Торы, выложил в соцсети.

Ранее «Курсор» писал, что в сети показали, как арабы из Шуафата праздновали теракт в Иерусалиме. Появилось видео, как палестинцы отмечают теракт в Иерусалиме, в результате которого были ранены восемь человек, включая беременную женщину и семью из четырех человек.

Ранее мы писали, что братья, пострадавшие во время обстрела автобуса в Иерусалиме, рассказали, что только чудом удалось избежать большого числа жертв в этом теракте.

Напомним, редакция сообщала, что лидер ХАМАСа рассказал о попытке Израиля убить его. Лидер ХАМАСа Халед Машаль едва не разрыдался в новом интервью для «Аль-Джазиры», говоря о неудавшейся попытке Израиля убить его. «Я чувствую, что у меня отняли возможность быть шахидом (мучеником)», — сказал он.

Также наш сайт информировал про последнее место: Израиль отличился в рейтинге стран по безопасности на дорогах. Европейский совет по безопасности дорожного движения опубликовал отчет, по результатам которого Израилю нечем хвастаться. Число погибших на дорогах за две недели августа достигло 25 человек.