Таксист, подвезший террориста: Меня могли убить выстрелом в голову

Водитель такси даже не подозревал, кого он подобрал возле больницы Шааре-Цедек и доставил к полицейскому участку Мория в Иерусалиме. Теперь он считает, что лишь чудом не пострадал.

Таксист, который подвез в полицию террориста, открывшего стрельбу сегодня ночью в Иерусалиме, не может отправиться от шока.

Об этом сообщил канал Израильские трудовыебудни.

Водитель такси рассказал в интервью после этих событий: «Он остановил меня на улице, спросил свободен ли я, хорошо говорил на иврите, сел в машину. Я заметил, что он немного напуган, высадил его у полицейского участка. Вдруг после того, как я отъехал 400 метров, за мной едет полицейская машина».

Дальше он испугался: «Полицейский говорит мне «Бог любит тебя», я оборачиваюсь и вижу на заднем сиденье пистолет с патронами. Меня могли убить выстрелом в голову. Со мной произошло чудо».

«Курсор» писал о теракте в Иерусалиме: озвучены новые детали. Восемь человек ранены, в том числе двое в тяжелом состоянии, в результате обстрела автобуса недалеко от Старого города Иерусалима.

Напомним, что неизвестные террористы обстреляли автобус номер 3 между Мусорными воротами и могилой царя Давида. Все видео и первые подробности смотрите здесь.

Также мы сообщали, что водитель обстрелянного автобуса рассказал детали теракта. Автобус был обстрелян после того, как опустили пандус для человека в инвалидной коляске. Водитель автобуса не смог начать движение сразу после стрельбы.