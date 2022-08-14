В Хайфе автомобиль влетел в супермаркет

Сегодня утром в Хайфе автомобиль врезался в витрину супермаркета. Водителя доставили на лечение. Сообщений о других раненых не поступало.
Об этом пишет Arutz Sheva.
В сети показали фото с места происшествия.
Ранее мы писали, что среди восьми пострадавших во время стрельбы террориста, открытой в Старом городе, оказалась семья хасидов, приехавшая из Соединенных Штатов.
«Курсор» также сообщал, что ХАМАС назвал теракт в Иерусалиме «естественной реакцией». Руководство ХАМАСа угрожает продолжением и эскалацией терактов в Иерусалиме. Боевики приветствуют террористов, стрелявших в людей в Старом городе.
Еще мы информировали, что водитель обстрелянного автобуса рассказал детали теракта. Автобус был обстрелян после того, как опустили пандус для человека в инвалидной коляске. Водитель автобуса не смог начать движение сразу после стрельбы.