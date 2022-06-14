Минздрав назвал возможную причину резкого роста случаев COVID-19

За последнюю неделю в стране было зарегистрировано около 33 000 новых случаев заболевания коронавирусом, что на 105% больше, чем на предыдущей неделе. Резкий всплеск случаев также можно увидеть в коэффициенте воспроизводства, который в настоящее время составляет 1,51. Когда R-показатель становится выше 1,0, это означает, что вирус активно распространяется.

Фактически, за последний месяц зарегистрированные случаи были стабильно стабильными: от 2000 до 2500 в будние дни с уменьшением новых случаев заражения в выходные дни. Число серьезных случаев также немного возросло, хотя и незначительно. Число тяжелых пациентов за последний месяц в основном колебалось от 80 до 95, но выросло до 108 в воскресенье.

Несмотря на рост числа случаев, значительного увеличения смертности не произошло: каждый день в течение последнего месяца один или два человека умирали по причинам, связанным с коронавирусом. Если не произойдет значительного увеличения числа серьезных случаев, это число вряд ли возрастет, даже, если число новых случаев коронавируса продолжит расти.

Министерство здравоохранения опубликовало заявление, в котором рекомендовало населению снова начать носить маски в закрытых помещениях впервые после того, как требование было снято в апреле.

«В последние дни в Израиле наблюдается крайне резкий рост числа подтвержденных случаев заболевания COVID-19, а вместе с этим и скачок тяжелых заболеваний», — говорится в сообщении.

Подчеркивая важность поддержания как повседневной жизни, так и общественного здравоохранения, заявление продолжилось: «Мы просим вас обязательно носить маску в закрытых помещениях не потому, что это обязательно, а потому, что это акт солидарности и заботы о других».

Министерство здравоохранения также подчеркнуло важность использования научных данных об использовании масок для предотвращения распространения инфекции. В заявлении говорится: «Хотя есть те, кто постоянно пытается посеять сомнения в эффективности масок, научная информация об их эффективности в предотвращении инфекции и заражении других вирусом является обоснованной и надежной».

В настоящее время ношение масок в закрытых помещениях является лишь рекомендацией, а не обязательной, как это было с апреля 2020 года по апрель 2022 года. Однако, если число случаев продолжит расти, возможно, что маски в закрытых помещениях снова станут обязательными.

В ведомстве отметили, что новая вспышка заболеваемости коронавирусом, вероятно, связана с подвариантом BA.5 Omicron. Вариант BA.5 был впервые обнаружен в Южной Африке в феврале этого года, хотя вполне вероятно, что на самом деле он возник не там.

Согласно сообщению Reuters в прошлую среду, вариант BA.5 был классифицирован ВОЗ, а также Европейским центром профилактики и контроля заболеваний как вариант, вызывающий озабоченность.

Ранее Курсор писал, что Минздрав рекомендует израильтянам вернуться к масочному режиму в закрытых помещениях. Минздрав заверяет, что эффективность масок как средства значительного снижения риска заражения и распространения инфекции научно доказана и неоспорима.

Курсор сообщал, что в минздраве считают, что сейчас нет причин для пятой дозы вакцины от COVID-19. На фоне опасений возобновления волны COVID-19, группа консультантов Министерства здравоохранения рекомендует населению возобновить ношение лицевых масок в помещениях, особенно в местах скопления людей.

Кроме того, мы писали, что Moderna заявила, что ее новая вакцина дает восьмикратную защиту от COVID.

Еще напомним, что ученые назвали неожиданный фактор, который влияет не эффективность вакцины от коронавируса.