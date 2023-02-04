В Тель-Авиве мужчину нашли лежащим в луже с признаками переохлаждения

50-летнего мужчина обнаружили утром 4 февраля посреди улицы, лежащим в луже с признаками переохлаждения.

Об этом сообщает Walla.

Это случилось на улице Левински в Тель-Авиве. Бригады MDA эвакуировали мужчину в городскую больницу Ихилов, где он находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы рассказывали, что в пятницу, 3 февраля, на развязке Нахаль Ятир на юге страны произошло масштабное ДТП, в котором десять человек получили травмы легкой и средней степени тяжести, в том числе шестеро детей. Медики МДА и фельдшеры оказали им медицинскую помощь и эвакуировали в больницу «Сорока».

Также «Курсор» сообщал, что ЦАХАЛу и сотрудникам пограничной службы удалось предотвратить контрабанду огнестрельного оружия на территории бригады «А-Бекаа ве а-Эмеким».

Правоохранители изъяли три автомата Калашникова и М-16, а также задержали двух подозреваемых в попытке незаконного перемещения оружия. Также на территории бригады «Менаше» задержали подозреваемого в террористической деятельности и изъяли у него пистолет-пулемет «Карл Густав» («Карло»).

Помимо этого появилась реакция премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на изнасилование 30-летней матери в ее квартире на глазах у ее детей, что произошло в Гадере. Главу правительства, находящегося сейчас вместе с супругой в Париже, «потряс ужасный инцидент», а также он «с нетерпением» ждет задержания злоумышленника и привлечения его к ответственности.

Это событие и возросшая преступность насколько всколыхнули местное население, что они устроили демонстрации, которые посетил Бен-Гвир. Что он сказал – читайте в нашем материале.