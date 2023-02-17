В ВСУ показали, как взорвали колонну солдат рф под Угледаром

Украинские защитники под Угледаром разгромили вражескую колонну. Примечательно, что уничтожить колонну оккупантов рф* им помогли дроны, которые были куплены на средства предоставленные донорами, т.к. на благотворительные пожертвования.

Фото с последствиями прицельных ударов воинов ВСУ поделился министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Министр рассказал, что военные вовремя увидели колонну техники россиян, передали координаты артиллерии, которая точно отработала. Он отметил также, что Украина продолжает усиливать Армию дронов, чтобы сохранять жизни украинцев и эффективно уничтожать врага.

Точное время, когда была уничтожена колона, неизвестно.

Ранее британская разведка рассказала, что минобороны рф и силы частных военных компаний, вероятно, понесли потери от 175 до 200 тысяч личного состава с начала вторжения в Украину. Среди них, вероятно, не менее 40 – 60 тыс. убитых. Украинский Генштаб приводит другие цифры. По их данным, с начала широкомасштабного вторжения РФ потеряла не менее 141 260 своих военных.

«Курсор» писал ранее, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.

Еще мы писали, что новые мобилизованные в рф нередко становятся «трехсотыми» (т.е. получают ранения) еще на тренировочных полигонах в своей же стране. В основном — из-за злоупотребления алкоголем. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора российских солдат.

Напомним, что глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что россия понесла тяжелые потери в войне против Украины. И не просто так кремль решил объявить мобилизацию осенью и продолжает ее до сих пор.