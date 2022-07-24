В Японии проснулся вулкан: власти объявили эвакуацию

В заявлении Японского метеорологического агентства говорится, что в результате взрыва большие куски пепла разлетелись примерно на 2,5 км от кратера.

Десяткам людей настоятельно рекомендуется покинуть свои дома после извержения вулкана на юге Японии, так как национальное метеорологическое агентство объявило высший уровень тревоги.

Телевизионные кадры показали лаву и темные шлейфы пепла, вырывающиеся из вулкана Сакурадзима в Кагосиме, извержение которого произошло сразу после 20:00 по местному времени.

Вулкан часто извергает дым и пепел и является одной из главных туристических достопримечательностей.

Агентство повысило уровень тревоги для Сакурадзимы до пятого, высшего уровня, который требует эвакуации. До извержения он находился на третьем уровне, запрещающем вход на гору.

JUST IN Japanese authorities raise eruption alert level to the highest after #Sakurajima volcano in the west of country erupts pic.twitter.com/n8VXPYzrlQ — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 24, 2022

Напомним, что сегодня в Ашдоде на пляже погиб 30-летний мужчина. Он рыбачил возле пляжа на волнорезе. Однако внезапно упал и оказался зажат между бетонными конструкциями. Очевидцы не смогли помочь ему самостоятельно, а потому вызвали спасателей.

Редакция также сообщала, что арабские террористы сожгли машину рава Дов Лиора. Еще в его дом бросали бутылки с зажигательной смесью, а машина перед домом полностью сожжена.

Кроме того, благодаря операции под прикрытием, длившейся около 48 часов, силы безопасности арестовали одного из самых опасных сексуальных преступников в Израиле. Рецидивист, который неоднократно находился в заключении в связи с преступлениями на сексуальной почве был задержан во время нового акта насилия.