В Японии проснулся вулкан: власти объявили эвакуацию

Десяткам людей настоятельно рекомендуется покинуть свои дома после извержения вулкана на юге Японии, так как национальное метеорологическое агентство объявило высший уровень тревоги.

Телевизионные кадры показали лаву и темные шлейфы пепла, вырывающиеся из вулкана Сакурадзима в Кагосиме, извержение которого произошло сразу после 20:00 по местному времени.

Вулкан часто извергает дым и пепел и является одной из главных туристических достопримечательностей.

Агентство повысило уровень тревоги для Сакурадзимы до пятого, высшего уровня, который требует эвакуации. До извержения он находился на третьем уровне, запрещающем вход на гору.

