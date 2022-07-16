Во Франции и Испании бушуют сильные пожары

Более 12 200 человек были эвакуированы из французского региона Жиронда к утру субботы, так как более 1000 пожарных пытались взять пламя под контроль.

В субботу на юго-западе Франции и Испании бушевали лесные пожары, заставившие тысячи людей эвакуироваться из своих домов, в то время как палящие летние температуры привели в состояние «боевой готовности» власти в некоторых частях Европы.

«У нас есть пожар, который будет распространяться до тех пор, пока его не удастся стабилизировать», — сказал на пресс-конференции Винсент Феррье, заместитель префекта Лангона в Жиронде.

В последние недели лесные пожары бушуют во Франции, а также в других европейских странах, включая Португалию и Испанию. В субботу в регионе Жиронда горело почти 10 000 гектаров (25 000 акров) земли, по сравнению с 7 300 гектарами в пятницу.

В соседней Испании пожарные боролись с рядом пожаров в субботу после нескольких дней необычно высоких температур, которые достигали 45,7 градусов по Цельсию (114 по Фаренгейту).

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