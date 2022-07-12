В течение часа в Израиле произошло сразу три несчастных случая на воде

В результате несчастных случаев пострадали пять человек. Четверо из них дети. Состояние двоих пострадавших тяжелое, еще двоих — критическое.

12 июля пятилетний мальчик захлебнулся, когда купался в реке Нахаль ха-Кибуцим неподалеку от поселка Месилот в районе Бейт-Шеана. На место прибыли парамедики, оказали ему помощь и доставили в больницу «Ха-Эмек» в Афуле. Как рассказал один из членов бригады МАДА, они нашли ребенка на берегу реки уже без сознания. У него не было пульса и дыхания.

В это же время произошел другой инцидент на пляже в Ашкелоне. Там в море захлебнулись трое детей. Речь идет о 8-летней девочке, 5-летнем мальчике и 6-летней девочке. Парамедики оказали им первую помощь и госпитализировали в больницу «Барзилай».

Третий случай произошел в Тель-Авиве. Из бассейна вытащили 20-летнюю девушку, которая была без сознания. На место вызвали бригаду МАДА, которая, прибыв на место, провела реанимационные мероприятия. Подробности выясняются.

Ранее наш сайт сообщал, что в Петах-Тикве парализованная женщина несколько дней оставалась одна с умершим мужем. Несколько дней тело 56-летнего мужчины, жителя Петах-Тиквы, разлагалось, пока рядом находилась его парализованная жена. Женщина была прикована к постели, а потому никого не могла позвать на помощь.

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