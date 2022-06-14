Во многих городах Турции провели аресты иранских террористов

Десятки террористов в 18 городах Турции сегодня были арестованы в рамках спецоперации — все они являются членами иранской террористической организации КСИР.

Сообщается о массовых задержаниях иранских террористов и агентов в Турции — аресты были произведены в 18 городах Турции в ходе параллельных операций.

Об этом сообщает Израиль Медиа Архив.

Сообщается, что главными целями этих террористов и агентов было похищение граждан Израиля и противникам Иранского режима (проживающих в Турции).

Все арестованные — члены иранской террористической организации КСИР.

Сообщается также, что гражданин Израиля чудом ускользнул за секунду до его похищения иранскими элементами в Турции. Никаких подробностей не сообщается.

Курсор ранее писал, что Турция настаивает, что в стране все еще безопасно после предупреждений об иранском заговоре. «Турция является безопасной страной и продолжает бороться с терроризмом», — говорится в заявлении Анкары. «Считается, что эти предупреждения о поездках связаны с различными международными событиями и мотивами».

Кроме того, Израиль повысил уровень опасности Стамбула до 4, что ставит Турцию в один ряд с Ираном, Афганистаном и Буркина-Фасо. Израильтян просят отказаться от всех поездок в страну и немедленно вернуться из нее.

Также сообщалось, что Иран попытался организовать новый теракт против израильтян в Турции. На территории Турции действуют различные иранские террористические организации, которые получили указ от своего руководства совершать теракты против израильтян.