Водители автобусов проведут завтра забастовку

Ожидается, что водители автобусов в нескольких городах проведут завтра забастовку между 5 и 8:30 утра в рамках продолжающегося трудового конфликта.

Забастовка затронет автобусы в Хайфе, Афуле и Тверии, а также междугородние маршруты в Иерусалим и Беэр-Шеву.

Протест пройдет на фоне того, как в среду безрезультатно закончилась встреча представителей Минфина, операционных компаний и представителей профсоюза

Курсор ранее писал, что в воскресенье учителя продолжили забастовку. Учителя и воспитатели требуют повышения заработной платы. Минфин говорит, что это возможно только при условии проведения других реформ. Например, увеличение зарплат учителям за качество работы, а не только за выслугу лет и большая свобода для директоров школ в финансовых вопросах.

Также сообщалось, что в Израиле прошла забастовка водителей автобусов Супербас и Электа Афиким. Водители протестовали против условий их труда и требуют повысить с 44 шекелей в час.

Кроме того, транспортная компания из Цфата заявила, что поджог 18 автобусов — теракт. Глава министерства внутренней безопасности Омер Бар-Лев приехал в Цфат, где 11 июня неизвестные сожгли 18 автобусов. По его словам, есть связь между случаями поджогов в Галилее и случаями вымогательства с произошедшим в Цфате. Правда, в компании Nativ Express уверены, что сожжение их 18 автобусов – это теракт.