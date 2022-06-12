Транспортная компания из Цфата заявила, что поджог 18 автобусов — теракт

Полиция ведет расследование. Известно, что во время поджога на автобусной станции находился охранник. Пока неясно, заметил ли он поджигателей.

Глава министерства внутренней безопасности Омер Бар-Лев приехал в Цфат, где 11 июня неизвестные сожгли 18 автобусов. По его словам, есть связь между случаями поджогов в Галилее и случаями вымогательства с произошедшим в Цфате. Правда, в компании Nativ Express уверены, что сожжение их 18 автобусов – это теракт.

Отметим, что компания Nativ Express является главным перевозчиком в Западной Галилее. В компании отметили, что не получали никаких угроз. Фирма также не принимает участие ни в каких тендерах.

Это заявление должно опровергнуть версию о том, что автобусы были сожжены преступной группировкой, которая хочет устранить Nativ Express от участия в конкурсах на перевозки на севере Израиля.

Ситуацию прокомментировал мэр Цфата Шуки Охана. Он заявил, что местные власти и правоохранители будут делать все, чтобы жители были в безопасности.

Расследование дела еще продолжается.

Ранее редакция Курсора сообщала, что в сети появились фотографии и видео с места пожара на автобусной станции в Цфате. Очевидцы сняли на видео горящие автобусы, а также сфотографировали последствия большого пожара. На снимках видно, что все транспортные средства сгорели дотла.