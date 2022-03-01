В сети показали, во что российские захватчики превратили небольшой украинский город Ахтырка

Небольшой город Ахтырка в Сумской области пытаются захватить российские войска. Населенный пункт с населением примерно 47 тысяч человек держит оборону, за что оккупанты нещадно его расстреливают ракетами, бросают бомбы.

Ахтырка показала, что означает так называемый «Русский мир» на самом деле. Город обстреливают нещадно. Оккупанты из РФ буквально уничтожают мирное населения. Под ракетные обстрелы попала не только военная часть, но и жилые дома, детский садик. Множество зданий превращены в руины, а улицы частного сектора разрушают запрещенными Женевской конвенцией снарядами.

К примеру, в сети появились фотографии того, что стало с местной воинской частью. Здание обстреляли «Градами».

Спасатели и местные жители вытаскивают из-под завалов людей. Также есть жертвы и среди захватчиков.

Кроме того, во время одного из обстрелов снаряд попал в нефтебазу.

Российские войска, посланные режимом Кремля, расстреливают автомобили с гражданскими. Большое количество людей ранены. Точные цифры по погибшим еще неизвестны.

А это фотографии и видео местного детского садика, который был обстрелян русскими.

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Этот снаряд был обнаружен возле «важного объекта военной инфраструктуры» ледовой площадки.

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Российские войска стреляют по мирным жителям не только ракетами. Так, как сообщают СМИ города Сумы, захватчики расстреляли из БТРа автомобиль ВАЗ 99, в котором ехали мирные жители. Автомобиль кое-как остался на ходу, а потому его забрали. Один человек, возможно, находится в плену. По погибшим информация уточняется.

То, что происходит в Ахтырке и других городах Украины, куда пришли так называемые «русские освободители», — настоящее преступление против человечности. За него должны понести суровое наказание все, кто хоть как-то причастен.

Ранее Курсор сообщал, что Россия нанесла ракетный удар по Харьковской обладминистрации.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что российский снаряд попал в роддом в Киевской области.

Еще напомним, что за четыре дня войны с РФ в Украине погибло более 100 мирных жителей.

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