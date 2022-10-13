ВСУ показали, как точным выстрелом уничтожили российскую артиллерийскую установку «Мста-С»

Об этом сообщает страница Генерального штаба ВСУ.

«Один выстрел — одно попадание», — коротко подписали видеокадры военные.

На видео видно, как после точного попадания по российской САУ произошел пожар.

Отметил также, что Силы обороны Украины с 24 февраля по 13 октября ликвидировали около 63 тысяч 800 российских военных, что на 420 человек больше по сравнению с предыдущими сутками. Сообщается, что по состоянию на сегодняшний день украинскими защитниками также уничтожены 2511 (+6) танков, 5167 (+11) боевых бронированных машин, 1556 (+17) артиллерийских систем, 357 (+2) реактивных систем залпового огня, 183 (+0) средства противовоздушной обороны, 268 (+0) самолетов, 240 (+6) вертолетов, 1182 (+33) беспилотника оперативно-тактического уровня, 316 (+0) крылатых ракет, 16 (+0) кораблей/катеров, 3935 (+9) единиц автомобильной техники и автоцистерн и 140 (+0) единиц специальной техники.

Ранее премьер-министр Яир Лапид решительно осудил террористические атаки армии рф, которые были нацелены сегодня, 10 октября, практически по всем украинским городам.

Также «Курсор» сообщал о том, что Байден прокомментировал ракетные удары по Украине.

Помимо этого, журналисты утверждают, что путин привел росгвардию в полную боеготовность.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!