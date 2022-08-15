ВСУ показали, как уничтожают россиян их же техникой: трофейный «Солнцепек» и и грозные «Панцирь-С1»

12:02, Сегодня
Происшествия, Политика, Новости СНГ
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Фото: depositphotos.com

ТОС «Солнцепек» и ЗРГК «Панцирь» работают против самих же оккупантов, которые бросили это вооружение при отступлении.

В Минобороны опубликовали видео успешной работы ВСУ по технике рф*. Когда захватчики бегут, оставляют после себя много бронемашин, танков и даже ЗРГК и ТОС. Вся эта техника начинает вскоре «работать» против них.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Среди самых ценных трофеев есть 4 единицы ТОС-1А «Солнцепек» и хваленый роспропагандой зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С-1». Кроме того, ВСУ взяли 446 трофейных бронетранспортеров разных модификаций.

Вооруженные силы Украины в течение минувших суток ликвидировали как минимум 200 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 43 750 военных.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что россия мобилизует на войну в Украине технику и боеприпасы с Дальнего Востока.

Кроме того, Курсор писал, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.

Еще напомним, что посол Польши рассказал, как ВСУ могли бы предотвратить трагедию в Мариуполе.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Тали Малкина
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