ВСУ показали, как уничтожают россиян их же техникой: трофейный «Солнцепек» и и грозные «Панцирь-С1»

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Вооруженные силы Украины в течение минувших суток ликвидировали как минимум 200 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 43 750 военных.
Ранее редакция нашего портала сообщала, что россия мобилизует на войну в Украине технику и боеприпасы с Дальнего Востока.
Кроме того, Курсор писал, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.
Еще напомним, что посол Польши рассказал, как ВСУ могли бы предотвратить трагедию в Мариуполе.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!