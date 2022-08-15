ВСУ показали, как уничтожают россиян их же техникой: трофейный «Солнцепек» и и грозные «Панцирь-С1»

ТОС «Солнцепек» и ЗРГК «Панцирь» работают против самих же оккупантов, которые бросили это вооружение при отступлении.

В Минобороны опубликовали видео успешной работы ВСУ по технике рф*. Когда захватчики бегут, оставляют после себя много бронемашин, танков и даже ЗРГК и ТОС. Вся эта техника начинает вскоре «работать» против них.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Среди самых ценных трофеев есть 4 единицы ТОС-1А «Солнцепек» и хваленый роспропагандой зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С-1». Кроме того, ВСУ взяли 446 трофейных бронетранспортеров разных модификаций.