Вооруженные силы Украины в Попасной на Луганщине точным ударом разбили штаб ЧВК «Вагнер», на который навел представитель СМИ рф*.

Об этом в Фейсбуке сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Вооруженные силы Украины снова удачно отработали по вражескому штабу, отметил он. Число погибших уточняется.

В то же время на линии фронта россияне активнее применяют штурмовую и армейскую авиацию – из воздуха обстреляны три населенных пункта.

По его словам, в ночь на 15 августа семь раз работала ствольная артиллерия врага. Четыре раза россияне обстреливали города и села из реактивных систем залпового огня, шесть из минометов. Совершены четыре танковых наступления.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что россия мобилизует на войну в Украине технику и боеприпасы с Дальнего Востока.

Кроме того, Курсор писал, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.

Еще напомним, что посол Польши рассказал, как ВСУ могли бы предотвратить трагедию в Мариуполе.