ВСУ уничтожили штаб «вагнеровцев» на Донбассе

Об этом в Фейсбуке сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Вооруженные силы Украины снова удачно отработали по вражескому штабу, отметил он. Число погибших уточняется.
В то же время на линии фронта россияне активнее применяют штурмовую и армейскую авиацию – из воздуха обстреляны три населенных пункта.
По его словам, в ночь на 15 августа семь раз работала ствольная артиллерия врага. Четыре раза россияне обстреливали города и села из реактивных систем залпового огня, шесть из минометов. Совершены четыре танковых наступления.
Ранее редакция нашего портала сообщала, что россия мобилизует на войну в Украине технику и боеприпасы с Дальнего Востока.
Кроме того, Курсор писал, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.
Еще напомним, что посол Польши рассказал, как ВСУ могли бы предотвратить трагедию в Мариуполе.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!