ВСУ за семь месяцев войны уничтожили более 56 тысяч российских солдат

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в Фейсбуке.

Также украинские защитники ликвидировали 2262 вражеских танка (+8 единиц), боевых бронированных машин – 4807 (+11), артиллерийских систем – 1361 (+6), РСЗО – 327 (+1), средств ПВО – 170 (+0), самолетов – 255 (+1), вертолетов – 220 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня – 956 (+6), крылатых ракет – 240 (+0), кораблей/катеров – 15 (+0), автомобильной техники и автоцистерн – 3681 (+22), специальной техники – 126 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях. Данные уточняются.

Также мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!