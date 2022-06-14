Взрыв на химзаводе в Иране: десятки пострадавших

Утечка из резервуара с аммиаком вызвала взрыв в южном городе Фирузабад в провинции Фарс, расположенном примерно в 770 километрах (480 миль) к югу от столицы Тегерана.

В результате взрыва на химическом заводе на юге Ирана десятки людей получили ранения, большинство из них легкие.

Об этом сообщает The Yeshiva World.

В сообщении говорится, что пожарным удалось быстро потушить возгорание.

По словам начальника провинциального департамента здравоохранения Вахида Хоссейни, из 133 раненых, которые были доставлены в местные больницы, в основном фабричные рабочие, 114 позже были выписаны позже.

Иран время от времени сообщает о случаях пожаров или взрывов на промышленных объектах, затрагивающих инфраструктуру страны, причиной которых в основном являются технические сбои. Годы экономических санкций со стороны Запада заблокировали доступ Ирана к оригинальным запасным частям и новому оборудованию.

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