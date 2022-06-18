Взрыв в столице Афганистана: появились данные о погибших

Местные власти сообщили о том, что взрыв в сикхском храме был нападением — террористы начинили автомобиль взрывчаткой и направили его прямо в здание, полное людей.

В результате нападения на сикхский храм в столице Афганистана Кабуле в субботу погибли по меньшей мере два человека и семь получили ранения. Это произошло из-за того, что взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой, сообщили официальные лица.

Серый дым клубился над районом на кадрах, транслируемых национальным телеканалом Tolo. Представитель талибов сказал, что нападавшие начинили машину взрывчаткой, но она сдетонировала, не доехав до цели.

Он добавил, что власти Талибана охраняют место происшествия.

«В храме находилось около 30 человек», — сказал сотрудник храма Горнам Сингх. «Мы не знаем, сколько из них живы, а сколько погибли».

Власти храма не знают, что делать, так как талибы не пускают их внутрь, сказал Сингх.

Представитель коменданта Кабула сказал, что его войска взяли под контроль район и очистили его от нападавших. Один сикх погиб во время нападения, и один боец Талибана был убит во время операции по зачистке, добавил он.

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