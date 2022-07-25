Заключенного-террориста обвинили в сексуальном насилии над женщиной-охранником

Новое дело о сексуальном насилии в тюрьме в отношении заключенных по соображениям безопасности расследуется после скандала в тюрьме Гильбоа.

Подразделение «Лахав 433» полиции Израиля начало расследование утверждений о том, что заключенный совершил серьезные сексуальные преступления в отношении женщины, которая работала надзирательницей в тюрьме, где он отбывал наказание.

Расследование подозрений началось после возобновления расследования «сутенерского скандала» в тюрьме Гильбоа, в ходе которого заключенный службы безопасности Мухаммад Аталла предположительно совершил сексуальное насилие над женщиной-надзирательницей.

Расследование ведется в отделе расследований надзирателей тюрьмы Лахав 433 в сотрудничестве с уголовной прокуратурой Северного округа. Полиция уточняет, что на данном этапе личности заключенного и охранника запрещены к публикации.

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