Завтра в Израиле будут тестировать сирены: названы города

ЦАХАЛ объявил о том, что завтра в региональном совете Хоф ха-Кармель будут звучать сирены — жителей района просят зайти в бомбоубежища, когда они услышат сирены, и убедиться, что их убежища хорошо укомплектованы на случай чрезвычайной ситуации.

Армия обороны Израиля объявляет, что завтра вечером проведет проверку систем сирен и готовности к чрезвычайным ситуациям в региональном совете Хоф ха-Кармель, к югу от Хайфы.

Сирены зазвучат в Кфар Галим, Цруфа, Эйн Кармель, Бат Шломо, Бейт Хананья и общинном центре Мерказ ХаКармель в 18:05; Мегадим, Нир Эцион, Атлит, Меир Шафья, Сдот Ям и ХаБоним в 18:15. в Кейсарии, Ха-Хотрим, Эйн-Ход, Бейт-Орен, Гева Кармель, Дор и Офер в 18:25; в Керем Махараль, Нахшолим, Мааян Цви и молодежной деревне Йемин Орде в 18:35; в Эйн-Аяле, Неве Ям, Эйн Ход и Мааган Михаэль в 18:45.

Жителей района просят зайти в бомбоубежища, когда они услышат сирены, и убедиться, что их убежища хорошо укомплектованы на случай чрезвычайной ситуации.

В случае реальной атаки сирены будут звучать дважды, говорят военные.

«Курсор» писал ранее, что ЦАХАЛ арестовал двух нелегалов с оружием на границе с Газой. Солдаты Армии обороны Израиля пресекли попытку незаконного пересечения границы со стороны Газы двух вооруженных арабов. У них изъяты граната и ножи.

Также редакция информировала, что ЦАХАЛ предотвратил контрабанду оружия из Иордании. Солдаты Армии обороны Израиля заметили на границе с Иорданией четырех подозрительных мужчин. После их ареста выяснилось, что они пытались доставить в страну четыре пистолета и четыре винтовки.