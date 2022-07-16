Зеленский рассказал, почему россия обстреливает мирных граждан

Украинский президент отмечает, что украинская армия благодаря поставкам западного вооружения с каждым днем становится все сильнее — это очень злит российскую верхушку.

Россия увеличивает количество обстрелов украинских городов, поскольку понимает, что Украина становится сильнее. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 142-го дня войны в пятницу, 15 июля.

«Оккупанты понимают, что мы постепенно становимся сильнее, и цель их террора очень проста — оказать давление на нас с вами, оказать давление на наше общество, запугать людей, нанести максимальный ущерб украинским городам, пока российские террористы еще в состоянии это сделать», — сказал президент.

Зеленский призвал своих сограждан не игнорировать сигналы воздушного предупреждения и заверил, что настанет день, когда российский террор станет невозможным.

«Но на это потребуется время. Нам все равно придется бороться. И мы будем бороться», — добавил президент.

Он также упомянул о ракетном ударе противника по Виннице и сказал, что уже начался процесс выявления всех виновных в этой трагедии.