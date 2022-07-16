Зеленский рассказал, почему россия обстреливает мирных граждан

Россия увеличивает количество обстрелов украинских городов, поскольку понимает, что Украина становится сильнее. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 142-го дня войны в пятницу, 15 июля.
«Оккупанты понимают, что мы постепенно становимся сильнее, и цель их террора очень проста — оказать давление на нас с вами, оказать давление на наше общество, запугать людей, нанести максимальный ущерб украинским городам, пока российские террористы еще в состоянии это сделать», — сказал президент.
Зеленский призвал своих сограждан не игнорировать сигналы воздушного предупреждения и заверил, что настанет день, когда российский террор станет невозможным.
«Но на это потребуется время. Нам все равно придется бороться. И мы будем бороться», — добавил президент.
Он также упомянул о ракетном ударе противника по Виннице и сказал, что уже начался процесс выявления всех виновных в этой трагедии.
Ранее редакция нашего сайта писала, что британский пленный Пол Ури умер в плену у боевиков ДНР. Военнопленный Пол Ури, находившийся с апреля в плену на территории так называемой ДНР, умер. Причины его смерти требуют проведения дополнительного расследования со стороны международных организаций по правам человека.
Кроме того, Курсор сообщал, что военный эксперт предупреждает о массированном ракетном ударе по Украине. По словам полковника запаса ВСУ, военного эксперта Олега Жданова, сегодня, 15 июля, возможны массированные ракетные обстрелы территории Украины. Россияне могут обстрелять украинские средства ПВО.
Еще напомним, что в рф стремительно растёт число суицидов среди военнослужащих, вернувшихся с войны в Украине. Российские военнослужащие, которых временно отпустили с войны домой, начали массово совершать суицид. Преимущественно сводят счеты с жизнью молодые солдаты.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!