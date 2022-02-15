Железнодорожная катастрофа в Германии: есть жертвы

Один человек погиб и не менее 14 получили ранения в результате столкновения двух пригородных поездов недалеко от Мюнхена.

Один человек погиб и по меньшей мере 14 получили ранения в результате лобового столкновения двух пригородных поездов под Мюнхеном в понедельник вечером, сообщила немецкая полиция.

Полиция Мюнхена сообщила в Твиттере, что два поезда столкнулись в районе станции Эбенхаузен-Шефтларн, расположенной к юго-западу от баварской столицы.

По предварительным данным, оба поезда столкнулись на однопутном маршруте. Причина столкновения на данный момент неизвестна, ведется расследование.

Полиция не разглашает личность погибшего. Как сообщается, авария произошла примерно в 16:40 по местному времени.

Компания S-Bahn Munich, оператором которой является Deutsche Bahn (DB), сообщила, что между станциями Höllriegelskreuth и Wolfratshausen работают спасательные службы и полиция.

Маршрут был закрыт, между станциями курсируют автобусы, по данным СМИ.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что ДТП в Негеве: коммерческое авто врезалось в грузовик . На шоссе номер 40, недалеко от поселка Тель-Шева в Негеве 30-летний водитель оказался зажат в кабине, когда коммерческий автомобиль (тендер) врезался в кузов грузовика.

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