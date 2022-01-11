Жительница Хайфы была сбита мотоциклом: в сети появилось видео

Жительница Хайфы 50 лет была жестоко сбита мотоциклом среди бела дня и выжила чудом, во всех соцсетях множество репостов видео произошедшего с камер наблюдения, полиция отчиталась, что «не нашла место, где произошел наезд».

В минувшее воскресенье в селении Барта в районе Вади-Ара в 60 километрах юго-восточнее Хайфы среди бела дня 50-летняя женщина, жительница Хайфы, получила тяжкие телесные повреждения.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Israelinfo».

Женщина совершала покупки на главной многолюдной улице деревни, в тот момент неподалеку молодой человек на мотоцикле решил покрасоваться перед друзьями и поднять его на дыбы. В ходе выполнения рискованного трюка лихач на полной скорости сбил женщину, практически впечатав ее в припаркованную машину, и упал на нее сверху вместе с мотоциклом.

Ужасные крики женщины раздались по всей улице и на крики прибежал ее сын, вызвавший «скорую помощь». Пострадавшую доставили в больницу «Бней-Цион» с многочисленными переломами костей таза, ребер, плеча, травмами ног и других частей тела. В настоящее время женщина находится в хирургическом отделении больницы.

Шокирующее видео с места событий, крупным планом заснявшее и само происшествие, и место, где оно произошло, гуляет уже по всем соцсетям.

Однако полиция так ничего и не сделала. Полицейские вообще не приехали на вызов. Сегодня сын пострадавшей дал интервью на радио 104.5FM, где рассказал о бездействии властей и о том, как ему самому пришлось и пытаться помочь матери, и задерживать мотоциклиста, чтоб тот не сбежал.

«Моя мама чудом выжила, однако со вчерашнего дня полиция так и не приехала. Я звоню и мне не отвечают, я жду прихода полицейского для дачи показаний, но никто не приходит».

Ответ израильской полиции потрясает и обескураживает: «Получив эту жалобу, патрульные автомобили были отправлены в этот район, но не обнаружили место происшествия. Следователь по ДТП возьмет показания у потерпевшей для изучения обстоятельств дела».

Напомним, ранее Курсор писал о том, что одиноким пожилым людям из группы риска в Израиле начали устанавливать специальные сигнальные устройства.

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