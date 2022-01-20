ДТП в Негеве: коммерческое авто врезалось в грузовик

На шоссе номер 40, недалеко от поселка Тель-Шева в Негеве 30-летний водитель оказался зажат в кабине, когда коммерческий автомобиль (тендер) врезался в кузов грузовика.

Прибывшей бригаде парамедиков в ночь на четверг, 20 января, пришлось ждать, пока водителя вызолят из покореженной кабины. Когда пожарные-спасатели закончили свою работу, парамедики увидели, что пострадавший в критическом состоянии. Несмотря на их усилия, он умер на месте.

Об этом сообщило новостное интернет-издание «Детали» со ссылкой на пресс-службу скорой помощи (МАДА).

На данный момент правоохранительные органы расследуют причины этого ДТП.

Напомним, что в четверг утром во многих местах Израиля заморозки на почве, и дороги могут быть опасны.

Ранее Курсор писал о том, что извержение вулкана в Перу привело к утечке нефти, что стало настоящей экологической катастрофой.

Кроме того, стало известно, что государственные СМИ Северной Кореи сообщили — страна может продолжить ядерные испытания.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.