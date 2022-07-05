Женщина, угрожавшая Беннету, останется под стражей

Илана Шпорт Хания, которая отправляла Беннету и его семье письма с угрозами, останется под стражей несмотря на то, что она готова сотрудничать со службой пробации.

Окружной суд отклонил апелляцию, поданную адвокатом Иланы Шпорт Хании, обвиняемой в угрозах заместителю премьер-министра Нафтали Беннету и его семье, и постановил, что она останется под стражей до окончания судебного разбирательства в отношении нее.

Судья постановил, что, хотя обвиняемая изменила свое решение и объявила сама и через своего адвоката Ярона Форера, что она готова признать и принять ответственность за свои действия и даже сотрудничать со службой пробации, чтобы быть освобожденной, это требует углубленного изучения профессиональными органами.

Судья также отметил, что это изменение в поведении Шпорты Хании по сравнению с тем, как она вела себя до сих пор, но он не противоречит заключению службы пробации, которая оценила ее опасность и рекомендовала продолжить содержание под стражей.

Напомним, что Шпорта Хания отправила членам семьи Беннета два письма, в которых речь идет о винтовочных пулях и угрозах их жизни.

«Курсор» писал ранее, что ЦАХАЛ арестовал двух нелегалов с оружием на границе с Газой. Солдаты Армии обороны Израиля пресекли попытку незаконного пересечения границы со стороны Газы двух вооруженных арабов. У них изъяты граната и ножи.

Также редакция информировала, что ЦАХАЛ предотвратил контрабанду оружия из Иордании. Солдаты Армии обороны Израиля заметили на границе с Иорданией четырех подозрительных мужчин. После их ареста выяснилось, что они пытались доставить в страну четыре пистолета и четыре винтовки.