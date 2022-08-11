Жители Донбасса массово жалуются на зверства российских военных

Об этом пишет The Insider.
Жители «спасенного» Донбасса, даже те, которые называют себя «гражданами россии», страдают от действий российских оккупантов. Люди массово жалуются на мародерство. Оккупанты разрушают дома, уничтожают автомобили и, снося стены, «паркуют» свои танки в чужих гаражах. Они запросто могут зайти в дом и взять все, что им понравится.
Захватчики не брезгуют ничем — обворовывают школы, аптеки и магазины.
Во многих районах враг сорвал посевную. Тем временем зерно, которое еще оставалось у людей, стало лакомой добычей для оккупантов. На временно оккупированных территориях россияне традиционно воруют все, до чего могут дотянуться. А чтобы местные молчали, в ход идут угрозы.
Ярким примером действий российских оккупантов является история, опубликованная ранее в СМИ. В Любовку (территория временно оккупированного Донбасса) российские военные вошли в апреле. Они расположились вблизи дома, в котором жили супруги. Муж и жена решили переехать в домик соседнего хутора, чтобы побыть в тишине.
Уже на следующий день, когда женщина вернулась, она увидела, что российский танк выбил ворота, снес забор и ворота в гараж. Они упали на находившиеся там автомобили. В общей сложности оккупанты украли запчастей и техники на 200 тысяч рублей.
Ранее редакция нашего портала сообщала, что россия мобилизует на войну в Украине технику и боеприпасы с Дальнего Востока.
Кроме того, Курсор писал, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.
Еще напомним, что посол Польши рассказал, как ВСУ могли бы предотвратить трагедию в Мариуполе.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!