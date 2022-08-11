Жители Донбасса массово жалуются на зверства российских военных

Жизнь на временно оккупированных территориях военные рф* превратили в настоящий ад. Критическая инфраструктура фактически не работает. Люди готовят еду на кострах и учатся выживать без водоснабжения.

Об этом пишет The Insider.

Жители «спасенного» Донбасса, даже те, которые называют себя «гражданами россии», страдают от действий российских оккупантов. Люди массово жалуются на мародерство. Оккупанты разрушают дома, уничтожают автомобили и, снося стены, «паркуют» свои танки в чужих гаражах. Они запросто могут зайти в дом и взять все, что им понравится.

Захватчики не брезгуют ничем — обворовывают школы, аптеки и магазины.

Во многих районах враг сорвал посевную. Тем временем зерно, которое еще оставалось у людей, стало лакомой добычей для оккупантов. На временно оккупированных территориях россияне традиционно воруют все, до чего могут дотянуться. А чтобы местные молчали, в ход идут угрозы.