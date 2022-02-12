Жители Донецка сообщили о мощном взрыве в центре города

Десятки СМИ Донецка сообщили о том, что в городе прогремел взрыв, однако нет никакой достоверной информации об источнике взрыва и каких-либо жертвах.

Жители непризнанной донецкой столицы сообщили о мощном взрыве в центре города. Об этом сообщают местные СМИ. На место происшествия направлены спасатели «ДНР» и правоохранительные органы.

По одной из версий, взрыв мог быть вызван попаданием ракеты украинской армии.

СМИ считают, что взрыв мог произойти на территории, подконтрольной Украине а до остальных частей города дошла лишь взрывная волна.

Аналогичный рассказ об инциденте дал глава «ДНР» Денис Пусилин, который считает, что взрыв произошел в районе, контролируемом Киевом.

Курсор ранее писал, что Госдепартамент США приказал сотрудникам посольства покинуть Украину. Госдепартамент США приказал сотрудникам посольства США покинуть Украину на фоне роста напряженности в отношениях с Россией, об этом сообщило посольство США в Киеве.

Кроме того, сразу несколько СМИ назвали даты вероятного полномасштабного вторжения России в Украину. Публикации в ведущих западных изданиях появились в ночь на 12 февраля. Они называли примерно одну и ту же дату — 15-16 февраля, так как именно в это время якобы будут самые лучшие погодные условия для наступления.

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