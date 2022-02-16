Житель Тель-Авива залил красной краской фонтан на площади Дизенгоф

32-летний мужчина, житель Тель-Авива, во вторник вечером вылил красную краску в бассейн фонтана на площади Дизенгоф в городе. Причина поступка неясна.

На место происшествия прибыла группа тель-авивской полиции, задержала подозреваемого и отвезла его на допрос.

Было установлено, что подозреваемый принес на площадь Дизенгоф контейнеры и пакеты с красной краской. В данный момент расследование продолжается и неясно, грозит ли мужчине какая-либо криминальная ответственность.

Курсор ранее писал, что в сети появилось видео драки между работниками стройки в Иерусалиме. Работники нескольких строек в Иерусалиме устроили драку, которую запечатлели на видео прохожие.

Кроме того, арабские террористы атаковали израильских солдат в районе Абу Дис. Арабские террористы атаковали израильских солдат в районе Абу Дис. Также в Наби-Салехе арабские террористы напали на наших солдат.

Также сообщалось, что на севере Израиля арестовали грабителя, который держал в страхе всех торговцев в округе. Мужчину прозвали «молчаливым грабителем», потому что во время ограблений он не произносил ни слова. По данным полиции, первое ограбление произошло 19 января.