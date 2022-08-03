Жуткое видео: россиянин загорелся на заправке из-за нелепой ошибки

Мужчина из Челябинска серьезно нарушил правила, заправляя свою машину, и это сыграло с ним злую шутку.

Мужчина, который хотел выкурить сигарету, видимо, не обратил внимания на вывеску на заправке, запрещающую там курить. Не нужно быть очень умным, чтобы понять, что огонь и топливо на самом деле несовместимы.

Водитель из российского Челябинска заправлял свою машину в конце рутинного рабочего дня, стоя с сигаретой в руке прямо возле бензоколонки.

A man in #Chelyabinsk region, #Russia decided to light a cigarette at a petrol station. The result of this can be seen in the video. pic.twitter.com/PaVS5cuU8P — NEXTA (@nexta_tv) July 30, 2022

На видео, опубликованном в социальной сети Twitter, можно увидеть спокойно стоящего мужчину, когда через несколько секунд сигарета, которую он держал в руках, загорелась, и затем загорелся он сам.

В леденящие душу секунды можно увидеть, как мужчина пытается уйти от огня, но в то же время он возвращается на заправку и вытаскивает насос, из-за чего огонь еще больше распространился. В этот момент начало гореть колесо автомобиля и все вокруг. Через несколько секунд мужчина сел в машину и отъехал на несколько метров от огня.

«Курсор» писал о новых подробностях скандала в тюрьме Гильбоа: еще одна девушка-надзиратель сообщила об изнасиловании.

«Курсор» также сообщал, что на шоссе 75 недалеко от Кирьят Тивон, в 15 км от Хайфы, случилась перестрелка.

Напомним, что в результате стрельбы в центре в Филадельфии, штат Теннесси, погибли по меньшей мере шесть человек и более 25 получили ранения.