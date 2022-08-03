Жуткое видео: россиянин загорелся на заправке из-за нелепой ошибки

Мужчина, который хотел выкурить сигарету, видимо, не обратил внимания на вывеску на заправке, запрещающую там курить. Не нужно быть очень умным, чтобы понять, что огонь и топливо на самом деле несовместимы.
Водитель из российского Челябинска заправлял свою машину в конце рутинного рабочего дня, стоя с сигаретой в руке прямо возле бензоколонки.
На видео, опубликованном в социальной сети Twitter, можно увидеть спокойно стоящего мужчину, когда через несколько секунд сигарета, которую он держал в руках, загорелась, и затем загорелся он сам.
В леденящие душу секунды можно увидеть, как мужчина пытается уйти от огня, но в то же время он возвращается на заправку и вытаскивает насос, из-за чего огонь еще больше распространился. В этот момент начало гореть колесо автомобиля и все вокруг. Через несколько секунд мужчина сел в машину и отъехал на несколько метров от огня.
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«Курсор» также сообщал, что на шоссе 75 недалеко от Кирьят Тивон, в 15 км от Хайфы, случилась перестрелка.
Напомним, что в результате стрельбы в центре в Филадельфии, штат Теннесси, погибли по меньшей мере шесть человек и более 25 получили ранения.