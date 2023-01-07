Ледяной спутник Сатурна может иметь подходящие условия для жизни — ученые

Под толстой ледяной оболочкой находится глубоководный океан, в котором активны гидротермальные источники. Там много воды и энергии в изобилии. Этого может быть недостаточно для поддержания жизни, но теперь ученые предлагают миссию, чтобы подтвердить, действительно ли там есть жизнь, и для этого даже не потребуется посадка на Энцелад.

Работа опубликована в The Planetary Science Journal.

Ледяная корка спутника имеет толщину от 5 до 30 км, поэтому доступ к океану затруднен. Энцелад выпускает водяные шлейфы в космос через трещины на своей поверхности, поэтому также был предложен робот, проползающий через эти трещины — еще один сложный подход, даже без учета проблем, с которыми придется столкнуться исследователям, чтобы убедиться, что корабль полностью стерильный.

В прошлом году исследователи предположили, что пока вероятность жизни во Вселенной высока, метан в шлейфах может быть признаком жизни. В новой работе они идут еще дальше. По их оценкам, даже небольшая популяция организмов на этом спутнике высвободит достаточно органического материала, чтобы его могла подобрать орбитальная миссия.

«Мы были удивлены, обнаружив, что гипотетическое количество клеток будет равняться биомассе только одного кита в глобальном океане Энцелада», — сказал в своем заявлении первый автор статьи Антонин Аффхолдер, научный сотрудник Университета Аризоны.

«Биосфера Энцелада может быть очень разреженной. И все же наши модели показывают, что она была бы достаточно продуктивной, чтобы питать шлейфы органическими молекулами или клетками, достаточными для того, чтобы их можно было уловить приборами на борту космического корабля будущего», — говорит он.

Основной целью миссии будет не поиск жизни, а опровержение ее присутствия. Работа здесь оценивает максимальное количество органического материала, которое может быть найдено таким космическим кораблем в отсутствие жизни. Делать наоборот, собирать доказательства жизни, было бы трудоемкой задачей.

Ранее Курсор писал, что названы ТОП-10 важнейших открытий 2022 года. Самые важные открытия человечества значительно продвинули мир вперед в сфере технологий, космоса и медицины.

Кроме этого, климатолог предсказал дату следующего «конца света». По данным ученого, к 2100 году глобальная температура поднимется на 4,4 градуса.

Напомним, что ученые смоделировали, как будет выглядеть Земля через 300 млн лет.