Названы четыре противовоспалительных углеводных продукта для похудения

Диетологи рассказали, что добавить в рацион, чтобы похудеть к лету.

Хроническое воспаление является причиной множества проблем со здоровьем, от ожирения и диабета до сердечно-сосудистых заболеваний, жировой болезни печени и рака. Есть несколько причин воспаления в организме, которые включают в себя факторы образа жизни, такие как употребление слишком большого количества алкоголя и недостаточная физическая нагрузка. Но одна из наиболее распространенных причин, по которой возникает воспаление, связана с диетическим выбором.

Связь между определенными углеводами и воспалением не означает, что вы должны отказаться от всех углеводов. Правильный выбор нерафинированных углеводов, богатых белком и клетчаткой, поможет обуздать воспаление и похудеть.

В интервью для SheFinds врачи предложили включить в свой рацион следующие углеводы, помогающие похудеть:

Сладкая картошка

«Сладкий картофель можно охарактеризовать как медленные углеводы, богатые клетчаткой, питательными веществами и антиоксидантами, — говорит доктор Кинтеро. — Кроме того, это идеальный выбор для людей с резистентностью к инсулину, поскольку он помогает стабилизировать уровень сахара в крови».

Черные бобы

Черная фасоль — и вообще вся фасоль — содержит большое количество белка, калия, железа, магния и других питательных веществ и относительно низкокалорийна и жирна. Ее высокое содержание углеводов состоит в основном из наполняющей клетчатки, которая будет поддерживать вас в течение нескольких часов подряд.

Коричневый рис

Замените белый рис коричневым рисом и получите дополнительную клетчатку, белок и витамины группы В.

«Цельные зерна, такие как овес и коричневый рис, являются отличным источником клетчатки, которая способствует развитию полезных бактерий в нашем кишечнике, также они полезна для сердца. Эти крахмалистые углеводы дают нам ту прекрасную энергию, которая нам нужна, чтобы поддерживать себя в течение дня», — говорит доктор Верни.

Красные апельсины

Красный апельсин содержит клетчатку, витамин С и витамин В-6, и он не будет повышать уровень сахара, как купленный в магазине апельсиновый сок.

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